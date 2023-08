City prolonge Kyle Walker, le Bayern pleure encore

Trop occupé à essayer de convaincre Tottenham de laisser partir Harry Kane, le Bayern Munich a délaissé les autres dossiers et risque de perdre un élément qui était sur le point de rejoindre les Bavarois.

Il y a quelques semaines, il n'y avait aucun doute sur le fait que Kyle Walker allait quitter Manchester City. Taulier sous Pep Guardiola, le défenseur anglais jouait de moins en moins. Ce dernier vient en plus de remporter la Ligue des Champions avec les Citizens et peut définitivement tourner la page et s'engager dans une nouvelle aventure. Le Bayern Munich était proche de parvenir à un accord pour s'offrir les services de l'un des joueurs les plus rapides au monde. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester City est désormais très confiant dans l'optique de prolonger le latéral droit. Walker va probablement accepter l'offre de son club pour continuer encore quelques années avec les Skyblues. Au grand dam du Bayern qui a été trop attentiste.

Kyle Walker, close to accept new deal proposal received by Manchester City in the last 24 hours! 🚨🔵



New contract bid sent to English RB is tempting Walker, now expected to stay and sign new deal at the club.



City are increasingly confident to keep both Walker and Bernardo. pic.twitter.com/f8AlXeO57U