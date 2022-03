Chelsea vendu pour 0 euro, Abramovitch a tout perdu

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'annonce de la saisie des avoirs de Roman Abramovitch en Angleterre a pétrifié les supporters de Chelsea. Le club anglais n'est plus à vendre, et en plus les banques ont coupé les comptes en banque. Le Russe est presque contraint de laisser le club gratuitement.

Depuis une semaine, les fans de Chelsea vivent un véritable cauchemar, même si évidemment il n’a rien à voir avec celui que la population ukrainienne vit depuis l’invasion russe. Si rapidement Roman Abramovitch a été pointé du doigt, et que le milliardaire proche de Vladimir Poutine a mis en vente les Blues, Boris Johnson et son gouvernement ont frappé encore plus fort en décidant jeudi que tout ce que le propriétaire du club anglais possédait devait être saisi. Une décision prise après avoir obtenu des informations sur la manière dont Roman Abramovitch avait contribué à sa manière à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, en fournissant notamment l'acier destiné à la fabrication des chars russes. Et vendredi, tout s’est accéléré puisqu’on a appris dans un premier temps que les banques avaient bloqué les cartes de crédit de Chelsea, puis un peu plus tard dans la journée, les médias anglais annonçaient que se sont la totalité des comptes du club qui sont gelés, empêchant un fonctionnement normal de Chelsea.

Chelsea au bord de la faillite, Abramovitch doit laisser le club pour 0 euro

🚨 - BREAKING : La banque Barclays a bloqué les comptes de #Chelsea !



Toutes les opérations financières du club sont SUSPENDUES ! #CFC 🔵⚪ [@Lawton_Times] pic.twitter.com/T6ZNFmJN4v — 100% Blues 🌍🏆 (@100B_Chelsea) March 11, 2022

A partir de cela, tout s’est emballé. Tandis que certains évoquaient un possible forfait pour la suite de la saison, l’autonomie financière de Chelsea n’étant, a priori, que de deux semaines, d’autres sources expliquaient que certains joueurs de l’effectif de Thomas Tuchel s’étaient déjà réunis avec des avocats afin de pouvoir partir librement compte tenu de la situation chaotique, laquelle va probablement empêcher le paiement de certains salaires. Il faut savoir que la masse salariale du champion d’Europe en titre frôle les 35 millions d’euros par mois, et que sans nouveau propriétaire, alors Chelsea pourrait basculer dans le chaos et la faillite financière. Cependant, à quelques jours du match de Ligue des champions entre Lille et le club de Tuchel, les médias anglais ne voient désormais qu’une seule solution, c’est que Roman Abramovitch se retire totalement et ne touche aucun centime sur la vente d’un club où il a investi des centaines de millions d’euros. A cette condition que le milliardaire russe soit mis totalement en dehors de l’opération, le gouvernement anglais pourrait valider rapidement un changement de propriétaire, alors qu’il y a encore une semaine, on évoquait un prix de cession de 3 milliards d’euros.