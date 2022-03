Abramovitch sanctionné, Chelsea n'est plus à vendre !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la vente de Chelsea par Roman Abramovitch est désormais en stand-by.

Le gouvernement britannique frappe fort sur l’oligarque russe Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine et propriétaire de Chelsea. En effet, le patron des Blues a vu ses avoirs en Angleterre être gelés. Roman Abramovitch a par ailleurs été sanctionné d’une interdiction de transactions avec des particuliers ou des entreprises britanniques. Des sanctions extrêmement lourdes qui mettent purement et simplement la vente de Chelsea en stand-by. Au-delà de la vente du club, les sanctions du gouvernement britannique à l’égard de Roman Abramovitch vont avoir de lourdes conséquences sur la vie économique et sportive de Chelsea. Il est désormais impossible pour le club britannique de vendre des places et d’accueillir des supporters adverses. Seuls les abonnés de Chelsea pourront se rendre aux matchs, une sanction qui vise à s’assurer que Roman Abramovitch ne puisse plus tirer d’argent via son activité à la tête du club.

Chelsea owner Roman Abramovich has been officially sanctioned. All UK assets frozen: sale of the club on hold. No merchandise or ticket sale allowed. 🚨 #CFC



Statement also reports that “new contracts, player transfers or merchandise sales for Chelsea have been prohibited”. pic.twitter.com/UYX7NaMO1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022

Que les supporters de Chelsea se rassurent, il n’y a cependant aucun risque de relégation ou de sanctions sportives à l’encontre des Blues. En effet, bien que la question se soit posée, le gouvernement britannique a pris la décision de maintenir la licence de Chelsea en Premier League afin de ne pas sanctionner les joueurs et de ne pas fausser le championnat. « Il ne peut y avoir de refuge pour ceux qui ont soutenu l'assaut vicieux de Poutine contre l'Ukraine. Les sanctions d'aujourd'hui sont la dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au peuple ukrainien. Nous serons impitoyables dans la poursuite de ceux qui permettent le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux et l'occupation illégale d'alliés souverains » a lancé le premier ministre anglais Boris Johnson, sans pitié avec Roman Abramovitch et qui utilise au maximum les sanctions liées aux sports pour toucher de près ou de loin la Russie de Vladimir Poutine depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

Le gouvernement britannique sans pitié avec Abramovitch

« Les sanctions d'aujourd'hui montrent une fois de plus que les oligarques et les kleptocrates n'ont pas leur place dans notre économie ou notre société. Avec leurs liens étroits avec Poutine, ils sont complices de son agression. Le sang du peuple ukrainien est sur leurs mains. Ils devraient baisser la tête de honte. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Nous ne nous arrêterons pas dans cette mission pour augmenter la pression sur le régime de Poutine et étouffer les fonds de sa brutale machine de guerre » a de son côté lancé la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Les supporters de Chelsea peuvent donc avoir du souci à se faire car désormais, leur club va tourner au ralenti sur le plan sportif. Et Romain Abramovitch, dont les avoirs sont gelés et les actions limitées, ne peut plus vendre son club comme il souhaitait le faire au cours des deux dernières semaines.