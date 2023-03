Chelsea tente un pari osé avec N’Golo Kanté

Dans : Premier League.

En fin de contrat à Chelsea, N’Golo Kanté devrait bientôt prolonger. La presse anglaise annonce un accord avec les dirigeants londoniens qui croient toujours le Français capable de porter les Blues malgré sa longue absence.

Freiné par une blessure aux ischios depuis août dernier, N’Golo Kanté n’a pas perdu la confiance de ses supérieurs. Le milieu de Chelsea arrive à la fin de son contrat. Et après plusieurs mois de discussions sans évolution, le Français semblait se diriger vers un départ libre. Finalement, un accord devrait être trouvé, confirme The Sun, qui parle d’un nouveau bail de deux saisons plus une troisième en option.

Chelsea a confiance en Kanté

C’est dire à quel point le club londonien croit toujours en N’Golo Kanté. D’ailleurs, les Blues n’auraient pas ajouté de clause pour lier son salaire à son temps de jeu. Une option qui aurait pu les protéger en cas de nouveaux coups durs pour l’international tricolore. Chelsea semble plutôt optimiste pour son milieu de terrain, à l’image du manager Graham Potter, ravi de réintégrer l’ancien joueur de Leicester City à son groupe avant d’affronter Everton samedi.

« Les managers qui m'ont précédé ont parlé en termes élogieux de N'Golo Kanté, car c'est un très grand joueur, a encensé le coach des Blues. Il nous a énormément manqué, ce qui ne veut pas dire que les autres joueurs n'ont pas tout donné, ils l'ont fait. Mais N'Golo Kanté est ce qu'il est, c'est un joueur de premier plan. C'est une bonne chose pour nous qu'il soit de retour. Nous devons être conscients du fait qu'il a eu une longue blessure, nous devons faire le nécessaire pour qu'il soit à la hauteur en Premier League et c'est ce que nous ferons. »

« Mais c'est formidable de l'avoir avec nous. Lorsqu'un joueur est blessé pendant une telle durée, il fait prendre les mesures nécessaires, quelle que soit notre situation, pour le remettre sur pied, lui permettre de retrouver son niveau de jeu de manière responsable et aussi sûre que possible, afin qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour aller de l'avant. Une fois qu'il aura atteint son meilleur niveau, il sera un joueur de premier plan pour nous », a annoncé Graham Potter, qui n’a pas encore eu l’opportunité d’aligner N’Golo Kanté depuis sa nomination en septembre dernier.