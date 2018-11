Chelsea : Pointé du doigt, Sarri met tout sur le dos de Kanté

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Invaincu jusqu’à la semaine dernière, Chelsea a subi sa première défaite contre Tottenham (3-1) samedi en Premier League.

Pour certains observateurs anglais comme Jamie Carragher et Alan Shearer, cette mauvaise performance vient notamment du poste de N’Golo Kanté. Rappelons que le Français n’évolue plus devant la défense. Maurizio Sarri l’aligne en tant que milieu relayeur et assume parfaitement sa décision. « Je veux que mon milieu de terrain central soit un joueur très technique, a expliqué l’Italien. Pour moi, ce milieu est soit Jorginho, soit Fabregas. Je ne veux pas mettre Kanté à ce poste. » Et le manager des Blues en a profité pour remettre l’ancien Caennais à sa place.

« Lors de la dernière rencontre, Kanté a voulu résoudre le match après quinze minutes, mais de la mauvaise manière. Il a abandonné son poste, il était proche de la surface adverse. Je pense que ça ne fait pas partie de ses qualités. C'est seulement une réaction en rapport avec nos difficultés, a commenté le technicien. Cela dépend des actions mais Kanté doit rester proche de Jorginho, surtout quand le ballon est de l'autre côté. Si le ballon est sur la gauche, nous avons Alonso, Hazard, Kovacic, Barkley. Dans cette situation, il doit rester très proche de Jorginho. » A croire que les erreurs tactiques de l'international tricolore ont plombé Chelsea.