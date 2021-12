Chelsea : La bombe Lukaku, il parle de l'Inter Milan !

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Passé de l’Inter Milan à Chelsea lors du dernier mercato estival, Romelu Lukaku commence sérieusement à regretter son choix…

La saison dernière, l'international belge faisait partie des meilleurs attaquants du monde. Sous le maillot de l’Inter Milan, le joueur de 28 ans enfilait les buts, avec au bout du compte le sacre en Série A. Après avoir fait le tour de la question en Italie, Lukaku a décidé de retourner à Chelsea l’été dernier, afin de s’imposer pour de bon en Premier League. Sauf que pour l’instant, le Belge, transféré pour 115 millions d’euros, ne répond pas aux attentes placées en lui. Avec sept buts marqués en 18 matchs, Lukaku est loin de son apogée. En même temps, Thomas Tuchel ne lui donne pas une grosse confiance. Vu que le buteur n’est pas vraiment un titulaire indiscutable chez les Blues. Pire encore, il n’est plus que remplaçant depuis son retour de blessure fin novembre. Une situation qui attriste Lukaku au plus haut point.

« J’ai l'Inter dans mon coeur »

« Physiquement, je vais bien, même mieux qu'avant. Après deux ans en Italie, pendant lesquels j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et un nutritionniste, physiquement je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation de ma situation à Chelsea, c'est normal. Je pense que l'entraîneur a choisi de jouer avec une formation différente, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras. Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, je pense que c'est le moment de parler parce que j'ai toujours dit que j'ai l'Inter dans mon coeur. Je reviendrai et je jouerai là-bas, je l'espère vraiment. Je suis amoureux de l'Italie », a balancé, sur Sky Sport Italia, Lukaku, qui envisage donc déjà de faire machine arrière…