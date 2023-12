Bye-bye Old Trafford, Ratcliffe déjà sous pression

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Jim Ratcliffe a récemment racheté 25% de Manchester United. Le milliardaire ne manque pas d'ambitions même si certains chantiers sont colossaux.

Manchester United va enfin pouvoir relancer un projet sous l'impulsion de Jim Ratcliffe. Le boss d'Ineos devrait injecter plus de 250 millions d'euros pour changer la dynamique autour des Red Devils. L'été prochain, les dépenses devraient donc être nombreuses afin de renforcer l'équipe mancunienne. En plus de stars recrutées au mercato, Ratcliffe est aussi prié de s'occuper d'un chantier bien plus complexe, à savoir celui du stade d'Old Trafford. La presse anglaise indique ces dernières heures que les Glazer ont depuis trop longtemps laissé de côté l'enceinte mythique des Red Devils, aujourd'hui jugée comme vétuste.

Manchester United et Old Trafford, c'est fini ?

Selon les informations du Daily Mail, un architecte a récemment sollicité Jim Ratcliffe pour lui préconiser de quitter Old Trafford et construire une toute nouvelle enceinte. L'architecte Populous, qui avait déjà contribué dans le passé à construire le nouveau stade de Tottenham, a dans le détail proposé trois options au patron d'Ineos : donner un coup de neuf à Old Trafford, agrandir la tribune sud au-dessus de la voie ferrée adjacente tout en réaménageant le reste du terrain ou construire tout simplement un nouveau stade. Jim Ratcliffe va donc devoir prendre une décision forte dans les prochaines semaines, sachant qu'un tel projet coûterait encore beaucoup d'argent. En cas de départ d'Old Trafford, il faudra aussi savoir comment les fans de Manchester United réagiraient. L'enceinte accueille les matchs des Mancuniens depuis 1910 et un tel changement serait sans doute lourd à accepter, à moins d'un projet clair et viable.