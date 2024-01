Bruno Guimarães provoque un clash à Newcastle

Convoité sur le marché des transferts, le milieu de Newcastle Bruno Guimarães voit son nom associé à de nombreuses rumeurs. La dernière en date concerne son salaire confortable qui rend jaloux son coéquipier Joelinton. A tel point que ce dernier a interrompu ses discussions avec la direction.

Deux ans après sa signature à Newcastle, Bruno Guimarães a clairement changé de dimension. Le milieu de terrain fait désormais partie des cadres des Magpies. Mieux encore, on peut dire que le Brésilien a intégré le cercle des meilleurs joueurs de la Premier League. Ce n’est pas un hasard si sa cote sur le marché des transferts a subitement augmenté. Cette évolution avait contraint ses dirigeants à modifier son contrat en octobre dernier.

Prolongé jusqu’en 2028, Bruno Guimarães avait obtenu un salaire confortable estimé à 186 000 euros par semaine. Suffisant pour garder l’international auriverde sur la durée ? Pas si sûr. En tout cas, ce contrat accordé à l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais met Newcastle dans l’embarras. C’est désormais au tour de Joelinton de négocier la prolongation de son bail qui expire en 2025. Un dossier important puisque le milieu de 27 ans, sans changement de situation d’ici là, pourrait se retrouver à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Les Magpies ont donc tout intérêt à trouver un accord le plus vite possible.

🚨 Talks over a new contract extension have broken down between Newcastle and Joelinton.



The Brazilian currently earns around £70,000-a-week, with 18 months left but he wants to earn closer to the top earner at the club, Bruno Guimarães, on £160,000-a-week.



(Source: HITC) pic.twitter.com/iUu73RftF1