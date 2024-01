Bonne nouvelle pour Chelsea et Nkunku

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Forfait à cause d'une gêne à la hanche à l'occasion du match de FA Cup entre Chelsea et Preston North End (4-0), Christopher Nkunku a finalement évité une rechute et un nouveau coup dur.

De retour de blessure après plusieurs mois d'absence, Christopher Nkunku commence à se faire une place au sein de l'effectif de Chelsea. L'ancien métronome du RB Leipzig a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Wolverhampton il y a quelques semaines. Depuis, le joueur de 26 ans a du mal à enchaîner et semble encore fragile après sa grosse blessure au genou l'été dernier. Mauricio Pochettino ne l'a pas convoqué pour le match de FA Cup face à Preston North End. Mais d'après les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le pépin physique de Nkunku n'est pas grave et l'attaquant français sera disponible la semaine prochaine.

Nkunku de retour, Pochettino l'annonce

❗️ On Christopher Nkunku's hip injury



🔹Nothing serious. If all goes well he will be there next week againt Middlesbrough or Fulham



🔹 It was just prevention, he is fine pic.twitter.com/M1ij3e5eLt — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 7, 2024

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a bien expliqué que l'absence de Christopher Nkunku en FA Cup était seulement à titre préventif et que c'est pour lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau et en bonne forme. « Nkunku, nous ne voulons pas lui mettre la pression. Nous savons que c'est difficile après une longue période de blessure. Il n'a pas été impliqué parce qu'il a souffert après l'entraînement d'un problème à la hanche et nous devons voir s'il peut être prêt pour les prochains matchs » a expliqué le technicien argentin après la qualification des Blues pour la suite de la compétition. Pour le moment, le joueur formé au PSG a disputé quatre matchs avec Chelsea.