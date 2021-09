Benjamin Mendy en prison, Guardiola et City accusés

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Appelé ce vendredi à comparaitre devant le tribunal de Chester afin de connaitre la date de son procès pour viols et agression sexuelle, Benjamin Mendy est emprisonné depuis son arrestation pour avoir violé sa liberté conditionnelle.

Il faut dire que les accusations sont sérieuses à l’encontre du défenseur international français, inculpé pour quatre viols et une agression sexuelle, tous soupçonnés d’avoir eu lieu à son domicile de la banlieue de Manchester. Une maison pour laquelle Benjamin Mendy avait déjà une interdiction de recevoir du monde, ce qui était la condition pour que sa liberté conditionnelle soit effective, après deux arrestations par la police. Son train de vie n’a pas été modifié pour autant, lui qui recevait souvent du monde, et a même été vu acheter personnelle pour 500 euros de bouteilles d’alcool dans le supermarché du coin en fin d’année dernière, révèle L'Equipe ce vendredi.

500 euros d'alcool, Benjamin Mendy grillé

Un mode de vie qui n’était bien évidemment pas conciliable avec le sport de haut niveau, lui qui a multiplié les blessures et désespéré son entraineur ces derniers mois. Et pourtant, Pep Guardiola et Manchester City sont aussi dans le viseur dans cette sombre affaire. Le club anglais a prévenu d’entrée de jeu qu’aucun commentaire serait fait, à la fois pour respecter la présomption d’innocence, mais aussi en respect des victimes présumées. Et pourtant les critiques tombent sur les Citizens, qui étaient mis au courant par la police dès le mois de novembre 2020 de la procédure en cours sur Benjamin Mendy. Cela n’a pas empêché Pep Guardiola, qui se plaignait régulièrement de sa méforme, de régulièrement l’utiliser, et c’était encore le cas en ce début de saison alors que son arrestation était imminente.

Guardiola et City trop laxistes ?

Un laxisme critiqué, puisque Pep Guardiola a fait le choix de ne pas surveiller et de très peu sanctionner les joueurs pour les problèmes extra-sportifs. Plusieurs de ses joueurs, Kyle Walker, Phil Foden ou John Stones, se sont ainsi retrouvés dans de sales draps dernièrement, sans que cela ne trouble le coach espagnol ou City. De même, les Citizens n’ont pas vraiment fait d’effort pour céder Benjamin Mendy cet été, le mettant sur la liste des transferts tout en demandant un prix bien trop élevé pour un joueur qui n’est plus que l’ombre de lui-même. En prison actuellement, l’ancien havrais et marseillais est en tout cas suspendu par son club jusqu’à l’attente de la date de son procès.