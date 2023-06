Axel Disasi tout proche de Manchester United

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Lié jusqu'en 2025 avec l'AS Monaco, Axel Disasi ne portera probablement plus le maillot du club de la Principauté lorsque la saison de Ligue 1 reprendra. L'international tricolore est sur les tablettes de quelques grands clubs européens.

Fidèles à leurs habitudes, les dirigeants de l’AS Monaco vont profiter de l’été pour procéder à une vaste révolution au sein de leur effectif. Et après la saison qui s’est mal terminée pour le club monégasque, il a été décidé qu’après le limogeage de l’entraîneur, Philippe Clément, des cadres vont également être vendus. Parmi eux, deux joueurs sont susceptibles de remplir très largement les caisses d’un club qui une nouvelle fois ne jouera pas la Ligue des champions. Pire encore, Monaco a laissé filer le ticket pour l’Europa League. Les deux joueurs qui vont changer d’air durant l’été sont Youssouf Fofana et Axel Disasi, les deux internationaux français. Ce mercredi soir, le quotidien sportif annonce que Disasi va probablement rejoindre Manchester United lors de ce mercato.

Disasi en Premier League, ça va rapporter gros

L'Equipe précise qu'Axel Disasi ne s'opposera pas à un départ de l'AS Monaco, et qu'il a déjà reçu de nombreuses offres de grands clubs européens. Et parmi ces sollicitations, il y en a un que l'intéresse plus que les autres, c'est celle transmise par Manchester United. Erik ten Hag apprécie énormément le profil du défenseur français de 25 ans. Cependant, avant de voir le vice-champion du monde sous le maillot des Red Devils, il va falloir attendre qu'un accord financier soit trouvé entre les deux clubs. Le média spécialisé précise que pour céder Axel Disasi à Manchester United, les dirigeants anglais devront payer près de 50 millions d'euros. Une somme importante en France, mais qui n'est pas réellement un problème pour un club anglais où les droits TV sont colossaux. Et cela d'autant plus que Manchester United jouera la Ligue des champions.