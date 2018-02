Avec Aubameyang, Lacazette doit se bouger prévient Wenger

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Titulaire quasiment indiscutable depuis son arrivée l’été dernier, Alexandre Lacazette pourrait être menacé après le mercato hivernal d’Arsenal.

Désormais, l’attaquant français n’est plus le joueur le plus cher de l’histoire des Gunners. Ce statut revient effectivement à Pierre-Emerick Aubameyang qui a été acheté pour 63 M€ (hors bonus) au Borussia Dortmund. Autant dire que le manager Arsène Wenger compte intégrer le Gabonais à son onze de départ. Lacazette a donc de quoi s’inquiéter, d’autant que son coach n’a pas l’intention de le chouchouter.

« Je ne rassure personne, c’est un sport où il y a de la concurrence, tu dois te battre pour ta place. Tu dois leur montrer du respect et ils doivent accepter qu’on soit dans un monde de concurrence, a réagi le technicien français, avant d’envisager la titularisation des deux attaquants. (...) Cela signifie que nous pouvons jouer à deux. D’un autre côté, nous avons perdu trois attaquants (Sanchez, Giroud et Walcott). Vous avez besoin d’au moins deux grands attaquants pour être compétitif en Premier League. » Sinon, on peut aussi imaginer Lacazette ou Aubameyang sur un côté.