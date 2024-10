MU ‍: Ten Hag est impatient d’être viré

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Les saisons se suivent et se ressemblent à Manchester United, qui a démarré la Premier League avec des résultats catastrophiques. Après six journées, l’équipe d’Erik Ten Hag est déjà décrochée à la 13e place.

Match nul face à Crystal Palace puis Twente, défaite 3-0 à domicile contre Tottenham et contre Liverpool, le mois de septembre n’a pas été très concluant à Manchester United. 13e de Premier League après six journées, l’équipe d’Erik Ten Hag accuse déjà un important retard sur les équipes de tête et c’est à se demander à force ce que les dirigeants mancuniens attendent pour renvoyer le coach néerlandais. Déjà fragilisé la saison dernière, Ten Hag a finalement sauvé sa tête sur le gong et cela malgré la venue d’Ineos dans le capital du club.

Man Utd : Ten Hag viré, son remplaçant déjà choisi ? https://t.co/tOtu1Nsn04 — Foot01.com (@Foot01_com) September 30, 2024

Mais au vu des résultats décevants de ce début de saison, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam se retrouve une nouvelle fois menacé. L’état-major de Manchester United se montre néanmoins hésitant à l’idée de virer Erik Ten Hag et il ne faut pas chercher une raison sportive pour comprendre. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2026, le technicien néerlandais toucherait un véritable pactole en cas de licenciement, comme nous le rapporte le Daily Mail. Le média britannique a fait les comptes et dévoile que si Manchester United souhaitait licencier Erik Ten Hag maintenant, il faudrait lui verser la coquette somme de 21 millions d’euros.

MU doit payer 21 ME à Ten Hag pour le virer

Un sacré pactole qui ferait mal aux caisses du club et que l’on a surtout pas envie de donner à un entraîneur aux résultats aussi désastreux. Avec un salaire estimé à 8 millions d’euros par an, Erik Ten Hag est l’un des entraîneurs les mieux payés de Premier League et logiquement, son licenciement serait donc catastrophique pour les finances de Manchester United. On comprend mieux pourquoi le technicien néerlandais est si serein face à la presse, y compris lorsque des questions sur son avenir lui sont posées. Reste que pour sa carrière d’entraîneur et sa réputation, Erik Ten Hag a tout intérêt à redresser la barre, au risque de se griller auprès des gros clubs. Le mois d’octobre sera décisif avec des affiches contre Porto, Aston Villa, Fenerbahçe ou encore West Ham.