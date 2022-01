Arsenal, une équipe de « bistrot avec le maillot du Real Madrid »

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le parcours d'Arsenal en Cup s'est achevé brutalement dimanche par une défaite face à Nottingham Forest. Les Gunners se font détruire suite à cette nouvelle désillusion.

Les supporters d’Arsenal espéraient qu’une semaine après la défaite en Premier League face à Manchester City, les joueurs de Mikel Arteta allaient se remettre dans le bon sens et confirmer les bonnes choses vues avant le passage à 2022. Mais bien au contraire, en déplacement dimanche à Nottingham Forest, équipe anglaise légendaire, mais qui est désormais scotchée en D2, les Gunners ont été éliminés de la Cup au 3e tour. Un but de Grabban à 7 minutes de la fin du match a scellé le destin d’Arsenal, qui arborait à cette occasion un maillot tout blanc, dans le cadre d’une opération contre la violence. Cette élimination du club londonien a mis en furie des fans qui se demandent quand leur club préféré pourra enfin redevenir compétitif sur toute une saison, mais certains consultants se sont également lâchés après le triste spectacle offert par Bukayo Saka et ses coéquipiers en Cup.

Arsenal a fait n'importe quoi en Cup

Roy Keane on Arsenal 💀 pic.twitter.com/BgUUvDkzCx — ESPN UK (@ESPNUK) January 9, 2022

Roy Keane, qui n’est évidemment pas un chaud supporter d’Arsenal à la base, a tapé fort en direct sur ITV, chaîne où l’ancien joueur de Manchester United est désormais consultant. « Cette équipe c’est de la foutaise. Ils ressemblent au Real Madrid avec ce maillot, mais ils jouent comme l’équipe d’un bistrot. Ils n’ont rien montré, et Arsenal n’a eu que ce que ce qu'il méritait en étant éliminant », a lancé un Roy Keane consterné par ce qu'il a vu durant 90 minutes. Sur les réseaux sociaux, certains ont ironisé en expliquant qu'avec ce maillot et ce niveau, Arsenal ressemblait plus à Tottenham qu'au Real Madrid. En Angleterre, ça tire à balles réelles.