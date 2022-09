Cristiano Ronaldo se fait agresser en Italie

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Désireux de quitter son club de Manchester United durant le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi sa mission. Le Portugais se retrouve donc désormais sur le banc des remplaçants chez les Red Devils.

Cristiano Ronaldo vit un début de saison très compliqué. Pendant tout l’été, il a tenté de trouver un nouveau club pour disputer la prochaine Ligue des Champions, la compétition ultime dans laquelle il a si souvent brillé. Mais faute de courtisans, CR7 va donc devoir se contenter de l’Europa League avec MU. Enfin, si l'international portugais est aligné sur le terrain par Erik Ten Hag. Car pour le moment, le quintuple Ballon d’Or n’est pas vraiment un cadre de l’entraîneur néerlandais. Même s’il a bien participé aux premiers matchs de son équipe en Premier League, Cristiano n’a été aligné dans le onze de départ qu’à une seule reprise, à la mi-août face à Brentford (0-4). Depuis cette déroute, CR7 n’a plus été titulaire et MU s’en porte mieux, vu que Manchester vient d’enchaîner quatre victoires de suite, avec notamment un précieux succès contre Arsenal dimanche (3-1). Une victoire contre des Gunners jusqu’alors invaincus à l’occasion de laquelle Cristiano n’a joué qu’une demi-heure. Une situation un peu embarrassante pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot.

« C’est triste de voir Cristiano Ronaldo dans cette situation »

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters! 👏🏽

Let’s go, Devils! 💪🏽 pic.twitter.com/TB2WJRnrQO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 4, 2022

De quoi faire de la peine au sein de son ancien club, la Juventus. « C’est triste de voir Cristiano Ronaldo dans cette situation. Ce n'est pas agréable pour lui ni pour son équipe, mais encore une fois, ce n'est plus notre affaire », a balancé Maurizio Arrivabene sur l’antenne de DAZN. Si les dires du directeur général de la Juventus sont assez froids, il faut dire que Cristiano Ronaldo n’a pas laissé que de bons souvenirs du côté de Turin. Au Portugais de réagir pour ne pas finir sa carrière sur une mauvaise note. D’autant plus que pendant ce temps-là, son rival de toujours, à savoir Lionel Messi, est en train de retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Auteur de trois buts et de six passes décisives en six journées, l’Argentin monte en puissance en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Un dernier rendez-vous mondial que Cristiano Ronaldo espère aborder dans de meilleures conditions qu’actuellement.