Arsenal : Sanction disciplinaire pour Aubameyang

Dans : Premier League.

A la surprise générale, Pierre-Emerick Aubameyang figure sur le banc des remplaçants d’Arsenal pour le choc face à Tottenham ce dimanche (17h30).

Mikel Arteta a préféré Saka, Odegaard, Smith-Rowe et Lacazette pour animer l’attaque des Gunners contre la formation de José Mourinho. Mais il ne s’agit pas d’un choix sportif de la part de l’ex-adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Au micro de Sky Sports, Mikel Arteta a expliqué que Pierre-Emerick Aubemayang était sur le banc pour une raison disciplinaire.

« Il devait débuter, mais il est sur le banc, on a eu un problème disciplinaire » a expliqué l’Espagnol avant de poursuivre brièvement. « On a un protocole à suivre avant chaque match ». Selon les premiers échos en Angleterre, l’habituel capitaine des Gunners aurait brisé le protocole sanitaire avant le match entre Arsenal et Tottenham.