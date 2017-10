Arsenal : Lacazette dit pourquoi il ne marquera pas autant qu'à l'OL

Dans : Premier League, OL.

Avec quatre buts en sept matchs de Premier League, Alexandre Lacazette réussit des débuts intéressants avec Arsenal. Mais l’attaquant français n’est pas encore jugé comme indispensable par Arsène Wenger, qui fait beaucoup tourner son effectif devant. L’attaquant arrivé de Lyon cet été avec la réputation d’être une machine à buts, en fait donc les frais, et a tenu à expliquer pourquoi il ne pourrait pas conserver sa moyenne lyonnaise avec les Gunners.

« Je ne marquerai pas 37 buts comme c’était le cas à Lyon la saison passée. Je vais faire de mon mieux mais il y a une énorme différence, c’est qu’à l’OL, je débutais quasiment tous les matchs comme titulaire. Ici, le manager aime faire tourner pour garder tout le monde frais. Et il y en a besoin en Premier League, où je comprends vraiment ce que veut dire « box to box ». Je vais essayer de marquer autant de buts que possible, mais c’est ma première saison », a prévenu Alexandre Lacazette, qui sait que les supporters d’Arsenal le connaissent surtout grâce aux vidéos visionnées, où il empile les buts à chaque match. La musique est bien différente à Arsenal, et le Lyonnais en est conscient.