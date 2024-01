Arsenal cherche un buteur, le nouveau Thierry Henry fait rêver

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Si Arsenal a recruté Gabriel Jesus la saison dernière, l'attaquant brésilien ne parvient pas à affoler les compteurs. Le géant Anglais est à la recherche d'un joueur dont le profil a été comparé à celui de Thierry Henry.

Barré par la concurrence à Manchester City, Gabriel Jesus a été contraint de quitter le champion d'Angleterre pour rejoindre Arsenal. À Londres, le Brésilien a marqué 18 buts en 54 matchs disputés. Un bilan honorable tant le joueur de 26 ans apporte dans le jeu mais probablement encore insuffisant pour permettre aux Gunners de franchir un cap en Premier League. Arsenal rêve de retrouver les sommets en championnat et a besoin d'un attaquant capable de rivaliser avec Erling Haaland ou Mohamed Salah en termes de contribution offensive. La presse anglaise parle récemment du potentiel recrutement d'un nouveau buteur. Le nom d'Ivan Toney est fréquemment associé à celui d'Arsenal mais alors que le joueur de Brentford revient d'une longue suspension, The Express évoque la piste Alexander Isak pour devenir le prochain leader offensif des Gunners.

Isak, le futur roi d'Arsenal, inspiré de Thierry Henry

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexander Isak (@alex_isak)

Le média britannique explique que le joueur suédois de Newcastle a un profil qui pourrait correspondre à Arsenal et qui ressemble à celui de Thierry Henry, légende ultime de l'Emirates Stadium. Un avis partagé par Alan Shearer. « J'aime Isak, non seulement à cause du club pour qui il joue ou de la position dans laquelle il joue, ou de son excellent rendement, mais aussi à cause de la façon dont il le fait. Il n'a encore que 24 ans, il a inévitablement été comparé à Zlatan Ibrahimovic, une autre légende suédoise, mais la comparaison qu'ils font au sein du personnel d'entraîneurs de Newcastle est à Thierry Henry. Vous pouvez le voir dans ce rythme fulgurant, ces mouvements magnifiques et fluides » a rapporté l'ancienne gloire des Magpies dans un entretien accordé au média The Athletic. Alexander Isak a été recruté contre 71 millions d'euros par Newcastle il y a 18 mois. Reste à savoir si Arsenal va jeter son dévolu sur le futur Thierry Henry, auteur de 14 réalisations depuis le début de la saison.