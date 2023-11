Après Toulouse, Klopp se fait recadrer par son défenseur

Dans : Premier League.

Surpris par Toulouse (3-2) jeudi en Ligue Europa, Jürgen Klopp a du mal à digérer la défaite. Après la rencontre, le manager de Liverpool a critiqué le lieu choisi pour la conférence de presse et surtout le décision arbitrale au bout du temps additionnel. Un discours totalement opposé à celui de son défenseur Joe Gomez.

Deux semaines après la démonstration à Anfield (5-1), Jürgen Klopp pensait peut-être infliger une nouvelle correction à Toulouse. Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le manager de Liverpool qui a vu son équipe remaniée chuter au Stadium. Une défaite difficile à encaisser pour l’Allemand, plutôt mauvais perdant après la rencontre. Le technicien a commencé par critiquer le lieu de la conférence de presse jugé trop près des supporters toulousains qui fêtaient l’exploit réalisé.

Puis Jürgen Klopp a regretté la décision de l’arbitre qui a refusé le but de Jarell Quansah pour une main d’Alexis Mac Allister au bout du temps additionnel. Rien à voir avec le discours plus fair-play de son défenseur polyvalent Joe Gomez. « C'est évidemment décevant, on n'a jamais vraiment contrôlé le match, a analysé l’international anglais sur TNT Sports. Ils ont pris l'avantage et ensuite on n'a jamais vraiment eu la maîtrise sur le match. Ils nous ont compliqué la tâche avec l'atmosphère mais c'est de notre faute. »

« C'est frustrant que la décision de l'arbitre n'ait pas été en notre faveur, mais on n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation à la base. Je pense que tout le monde s'en plaint mais on doit contrôler le match. C'est facile pour nous de râler et de se plaindre des décisions mais ils ont regardé l'action et s'ils l'accordent, il y a but, et s'ils le refusent, il n'y a pas but. C'est comme ça et on ne peut pas le contrôler. Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter de se retrouver dans cette situation, ne pas courir après le score. Donc on doit travailler là-dessus et se projeter sur le prochain match », a conseillé Joe Gomez, en désaccord avec son coach.