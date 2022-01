Après le PSG, Tuchel a encore un problème avec ses stars

Dans : Premier League.

A l’image des tensions avec le Belge Romelu Lukaku, Thomas Tuchel rencontre des difficultés dans son vestiaire à Chelsea. Le manager des Blues, jugé trop critique auprès de ses joueurs, ne fait plus l’unanimité au sein du groupe. A tel point que certains éléments envisageraient un départ.

Un an jour pour jour après sa nomination, Thomas Tuchel peut dresser un bilan positif de son aventure à Chelsea. Le manager des Blues a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, puis la Supercoupe d’Europe quelques mois plus tard. Des débuts rêvés pour l’Allemand qui ne connaît plus la même réussite cette saison. En effet, les récents résultats de son équipe inquiètent. Chelsea, troisième de Premier League avec 10 points de retard sur Manchester City, confortable leader malgré son match de retard, n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat.

Il y a 1 an jour pour jour, Thomas Tuchel devenait le nouvel entraîneur de Chelsea !



Bilan :



🏃‍♂️ 67 matchs

✅ 40 victoires

⛔️ 36 clean sheets

🏅 Entraîneur de l'année The Best

🏅 Entraineur de l'année UEFA

🏅 Entraîneur 🇩🇪 de l'année

🏆 Supercoupe d'Europe

🏆 Ligue des Champions pic.twitter.com/RYJruHXsK1 — BeFoot (@_BeFoot) January 26, 2022

Les Blues affichent désormais une étonnante fébrilité alors qu'ils avaient basé leurs succès sur une redoutable solidité. Du coup, Thomas Tuchel ne cache pas sa colère et agace certains de ses joueurs. The Athletic nous apprend effectivement que Romelu Lukaku n’est pas le seul irrité. Rappelons que le Belge avait critiqué son utilisation dans un entretien accordé à la presse italienne. Et pendant ce temps-là, d’autres attaquants se plaindraient du comportement de leur coach.

Il est notamment reproché à Thomas Tuchel ses réprimandes incessantes au bord du terrain pendant les matchs, et ses critiques sévères qui nuisent à l’ambiance en interne ainsi qu’à la confiance des joueurs visés. Ces derniers ne comprendraient pas non plus les changements de système du manager à l’origine du manque d’automatismes constaté. Résultat, certains éléments envisageraient un départ pour s’éloigner de Thomas Tuchel, forcément en position de force après ses débuts réussis. Lui qui devait faire profil bas devant les stars du Paris Saint-Germain.