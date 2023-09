Après Antony, Manchester United écarte Sancho

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Jadon Sancho va rester à l’écart du groupe à Manchester United. Ce jeudi, le club mancunien a annoncé que l’ailier anglais allait s’entraîner seul pour des raisons disciplinaires. Les Red Devils n’ont pas donné de détails. Mais on se doute que cette sanction est liée à la récente publication du joueur sur les réseaux sociaux.

ℹ️ The club clarifies the current situation with Jadon Sancho.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2023

Jadon Sancho, non convoqué pour le match contre Arsenal (défaite 3-1) le 3 septembre dernier, avait publiquement démenti la version de son manager Erik ten Hag, qui lui reprochait un niveau insuffisant à l’entraînement. Après Mason Greenwood et plus récemment le Brésilien Antony, pour des affaires extra-sportives, Manchester United se prive d’un troisième atout dans le secteur offensif.