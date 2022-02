Ang : Wayne Rooney surveillé 24h/24 par sa femme

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Lassée des incartades de son mari, Coleen Rooney lui a désormais interdit de sortir seul le soir. Si l'ancienne star du football anglais veut quitter le domicile, il sera suivi par un proche de son épouse.

Parmi les nombreux footballeurs anglais à avoir eu des soucis lors de leurs sorties nocturnes, Wayne Rooney n’est pas loin d’être le champion. L’ancien joueur de Manchester United et des Three Lions s’est régulièrement retrouvé à la Une des tabloïds en compagnie de jeunes femmes, tout cela alors que le joueur est marié et a des enfants. Et sa retraite en tant que joueur n’a pas calmé Rooney, au point que son épouse a cette fois décidé qu’il fallait stopper la blague de manière radicale. « Malade et fatiguée » de cette situation, alors que Wayne Rooney a 36 ans, Coleen Rooney veut sauver son mariage, et après 13 ans de vie commune, elle a décidé que son mari devait être mis sous contrôle. Selon le Sun, estimant que le problème de l’ancien Mancunien était surtout lié à une consommation parfois excessive d’alcool, elle a demandé à ce dernier d’accepter de ne plus sortir seul.

Wayne Rooney placé sous la surveillance permanente de sa femme

C’est Joe, le propre frère de Coleen Rooney, ou une autre personne de confiance, qui devra avoir un œil en permanence sur Wayne Rooney lors de ses sorties afin d'éviter le pire. « Coleen ne lui fait pas confiance, ni aux personnes avec qui il sort, surtout quand il consomme de l’alcool. Elle le voit vraiment comme un enfant qui a besoin d'être maintenu dans le droit chemin », explique une source proche du couple, cette personne précisant que l’épouse de l’ancien joueur souffrait d’être « ridicule et de faire pitié » à chaque fois que des photos de son mari en compagnie de jeunes femmes dévêtues comme cela a encore été le cas l’an dernier. Ivre au point de dormir sur une chaise, Rooney avait été pris en photo avec des femmes qui avaient diffusé les photos sur les réseaux sociaux. Une décision qui intervient au moment où Prime Video doit sortir un documentaire sur la légende du football anglais, qui tente actuellement le pari fou de sauver la place de Derby County en Championship.