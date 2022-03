Ang : Viré de Chelsea, Abramovitch a trouvé un nouveau club

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie à cause de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, Roman Abramovitch s’apprête à vendre Chelsea. Mais l’homme d’affaires pourrait vite rebondir dans le monde du football. La presse turque parle en effet de discussions en vue du rachat d’un club local.

Roman Abramovitch vit probablement ses dernières semaines en tant que propriétaire de Chelsea. Écarté de la direction, le dirigeant considéré comme un soutien du président russe Vladimir Poutine, qui a déclenché une guerre en Ukraine, s’apprête à vendre les Blues. On parle d’une prochaine opération aux alentours de 2-3 milliards d’euros pour le club londonien, dont les contraintes imposées par le gouvernement anglais perturbent sa fin de saison.

Cette situation délicate ne prendra fin qu’une fois que Roman Abramovitch aurait définitivement vendu Chelsea... et posé ses valises au sein d’un autre club ? C’est effectivement la rumeur lancée en Turquie par Fanatik et la chaîne CNN Turk TV. D’après nos confrères, le futur ex-patron des Blues, par l’intermédiaire de ses représentants, aurait entamé des discussions avec Mehmet Sepil, propriétaire du club de Göztepe. Les deux dirigeants auraient même prévu de se rencontrer dans les prochains jours afin de poursuivre les négociations.

L’information est évidemment à prendre avec précaution pour le moment. D’autant qu’il s’agirait d’un rebond assez étonnant pour Roman Abramovitch. Tout d'abord, on ignore si le football turc accepterait l’arrivée d’un homme d’affaires lié à Vladimir Poutine. Il n’est pas non plus certain que le dirigeant russe, après avoir mené un cador anglais sur le toit de l’Europe, soit intéressé par un club turc en grande difficulté. Göztepe, basé dans la ville d’Izmir, n’occupe que la 18e place de la Süper Lig et lutte pour son maintien. En tout cas, son président et actionnaire majoritaire Mehmet Sepil a déjà annoncé qu'il partirait lorsque son successeur sera trouvé.