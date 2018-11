Ang : Vers un nouveau clash Pogba-Mourinho à Manchester United ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En colère après le match nul concédé à domicile contre Crystal Palace (0-0), José Mourinho avait évidemment accusé ses joueurs.

« Il n'y avait pas assez d'intensité et d'envie. J'ai l'impression qu'on ne joue pas assez avec le cœur, on joue juste avec le cerveau », regrettait le manager de Manchester United samedi dernier, sans citer de noms. On peut pourtant affirmer que Paul Pogba était visé. En effet, le milieu de terrain n’a pas débuté le match de Ligue des Champions contre les Young Boys Berne (1-0) mardi. Une sorte de punition pour le Français qui, selon le Daily Mail, aurait agacé son coach ces derniers jours.

En effet, Mourinho lui reproche un manque d’implication. Avant la rencontre du week-end dernier déjà, le staff l’avait surpris en train d’organiser une visite de son coiffeur le vendredi, soit la veille du match de Premier League. Puis quelques jours plus tard, lors de son entrée en jeu face aux Suisses, Pogba a oublié d’enlever son collier. Une nouvelle preuve de son manque de concentration selon Mourinho. Autant dire que l’international tricolore ferait mieux de se faire discret, lui qui s’est déjà retrouvé dans le viseur du Portugais cette saison…