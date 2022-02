Ang : Tuchel va pleurer en voyant cette information

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le Sun a dévoilé la liste des salaires des entraîneurs en Premier League. Et le coach allemand de Chelsea, qui a mené le club à une victoire en Ligue des champions et dans le Mondial des clubs, n'est que huitième.

Attention aux yeux, il ne s’agit pas de verser une larme sur les salaires des entraîneurs qui travaillent en Angleterre, loin de là même. Mais dans ce hit-parade salarial publié par le tabloïd britannique, la position de Thomas Tuchel a tout de même de quoi surprendre. Si la première place de Pep Guardiola avec 22,2 millions d’euros par an n’est pas surprenante, pas plus que celle de son plus proche poursuivant, Jurgen Klopp, lequel gagne 19,1 millions d’euros sur le banc de Liverpool, il faut descendre à la huitième position pour trouver Thomas Tuchel. Embauché il y a un an, alors qu’il venait d’être viré par le Paris Saint-Germain, le manager allemand ne gagne « que » 8,4 millions d’euros, là où Antonio Conte touche 18 millions d’euros par saison, Brendan Rodgers 12 millions d’euros avec Leicester ou même 9,5 millions d’euros pour Marcelo Bielsa et Ralf Rangnick.

Tuchel n'a pas choisi Chelsea pour son salaire

Prem managers' salaries revealed after Arteta is offered £8.3m Arsenal contract https://t.co/poGArTmhoY — Sun Sport (@SunSport) February 23, 2022

En échange de cela, Chelsea a gagné une Ligue des champions, et le mondial des clubs, les Blues étant actuellement à la troisième place de la Premier League et qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, où ils viennent de battre Lille (2-0) Stamford Bridge, finaliste de la Carabao Cup dimanche prochain contre Liverpool, et toujours en course en Cup. De quoi forcément faire le bonheur des dirigeants russes de Chelsea, qui doivent chaque jour remercier le Qatar d'avoir viré le technicien allemand du Paris Saint-Germain. Au PSG, Thomas Tuchel gagnait nettement moins que ce que Paris verse actuellement à Mauricio Pochettino.