Fair-Play Financier : L'UEFA ouvre une enquête sur Man City

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain est dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA. Si l'instance européenne n'a, pour l'instant, pas sanctionné le club de la capitale française, l'UEFA a décidé de s'attaquer à une autre formation européenne : Manchester City.

« La chambre d’enquête de l’organisme indépendant de contrôle financier des clubs de l’UEFA a ouvert aujourd’hui une enquête formelle sur le Manchester City FC pour d’éventuelles violations des règles du fair-play financier (FPF). L’enquête se concentrera sur plusieurs violations présumées du FPF qui ont été récemment rendues publiques dans divers médias. L’UEFA ne fera pas d’autres commentaires à ce sujet tant que l’enquête sera en cours », précise l'UEFA dans un communiqué. Si Man City n'a pas recruté des joueurs à plus de 200 millions d'euros, comme cela a été le cas avec Neymar au PSG, le club anglais a toutefois enchaîné les gros achats ces dernières saisons (67 ME pour Mahrez et 65 ME pour Laporte en 2018, 57 ME pour Mendy en 2017...). Des dépenses qui pourraient donc faire du tort aux propriétaires émiratis...