Ang : Tuchel organise les retrouvailles avec Rabiot à Chelsea

Non retenu par la Juventus Turin, principalement pour des raisons financières, Adrien Rabiot garde une belle cote sur le marché des transferts. En plus du FC Barcelone et d’Everton, Chelsea serait intéressé par ses services. Peut-être l’occasion pour le milieu de retrouver Thomas Tuchel, son ancien coach du Paris Saint-Germain.

Adrien Rabiot pourrait bien animer le prochain mercato. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le milieu de la Juventus Turin ne manque pas de courtisans pour le relancer. Sa mère et agent Véronique Rabiot serait en contact avec le FC Barcelone. Et l’on sait que Carlo Ancelotti aimerait beaucoup le récupérer à Everton. Mais une autre piste plus alléchante apparaît en Premier League. D’après Calciomercato, qui relaye une information de la presse anglaise, le Français plaît également à Chelsea.

La Juve veut vendre Rabiot

A croire que le manager Thomas Tuchel appréciait Adrien Rabiot même si le Paris Saint-Germain l’obligeait à le mettre à l’écart. Il faut dire que les qualités athlétiques de l’ancien Parisien pourraient correspondre aux Blues et au championnat anglais. Peut-être plus qu’au football italien où le « Duc » n’a jamais totalement convaincu depuis son arrivée libre en 2019. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la Juventus Turin ne s’interdit pas de le transférer cet été. Au contraire, la Vieille Dame serait presque ravie de le pousser vers la sortie, principalement pour des raisons économiques.

En effet, Adrien Rabiot a encore deux ans de contrat avec un salaire annuel à 7 millions d’euros. Compte tenu de ses difficultés financières, le champion en titre en Serie A, qui n’est pas encore certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, ne refuserait pas une grosse rentrée d’argent pour l’international tricolore. La Juventus Turin serait même prête à le vendre pour seulement 20 millions d’euros, un prix largement abordable qui devrait encourager les clubs intéressés.