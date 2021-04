Ita : Rabiot à petit prix, la Juve n’en veut vraiment plus

Dans : Serie A.

Pour des raisons financières, mais aussi parce qu’il n’a jamais vraiment convaincu en Italie, Adrien Rabiot ne sera pas retenu cet été. La Juventus Turin serait même prête à le pousser vers la sortie si une offre raisonnable arrivait pour le milieu de terrain français.

Finalement, Adrien Rabiot n’a pas changé d’image en traversant les Alpes. Du côté de la Juventus Turin aussi, le milieu de terrain reste perçu comme un joueur à fort potentiel et pourtant incapable de profiter de ses grandes qualités. C’est pourquoi le Français ne fait pas l’unanimité chez les Bianconeri, où les dirigeants s’interrogent de plus en plus sur son avenir. En effet, le site de Calciomercato indique que la Vieille Dame étudie sérieusement la possibilité de transférer Adrien Rabiot cet été.

La première raison évoquée concerne l’aspect financier puisque l’ancien titi du Paris Saint-Germain pèse lourd sur la masse salariale, lui qui avait négocié un bon salaire annuel net à 7 millions d’euros en tant que joueur libre. Un statut que l’international tricolore n’a jamais vraiment assumer même s’il bénéficie d’un temps de jeu plus que correct sous les ordres d’Andrea Pirlo. Du coup, la Juventus Turin serait prête à le transférer en cas d’offre supérieure à 20 millions d’euros.

En contact avec le Barça

Pour un milieu de terrain de ce niveau, le montant n’est pas si élevé. Mais il permettrait tout de même au champion d’Italie de réaliser une belle plus-value pour un joueur arrivé gratuitement. C’est aussi le signe que le club italien souhaite se donner de réelles chances de vendre Adrien Rabiot, qui intéresse toujours Everton et son manager Carlo Ancelotti. Et dont la mère et agent serait en contact régulier avec le FC Barcelone. Une piste relativement incertaine dans la mesure où le Barça cherche surtout un attaquant avec des moyens limités. En attendant, la Juventus Turin y croit et envisage de récupérer le Mancunien Paul Pogba pour le remplacer.