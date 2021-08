Triplé de Fernandes, 4 passes décisives pour Pogba, Man Utd explose Leeds

Dans : Premier League.

Manchester s'est facilement imposé (5-1) ce samedi contre le Leeds de Marcelo Bielsa pour son premier match de la saison de Premier League. Un triplé de Bruno Fernandes et quatre passes décisives de Paul Pogba ont donné de l'ampleur au score.

Présent dans les tribunes d'Old Trafford quelques minutes après avoir officiellement été présenté aux supporters des Red Devils, Raphaël Varane s'est probablement régalé de ce qu'il a vu de sa nouvelle équipe. Il est vrai que Manchester United a frappé fort à l'occasion de la première journée de Premier League en balayant (5-1) une formation de Leeds qui a donné mal au crâne d'un Marcelo Bielsa qui rêvait d'un plus beau cadeau après avoir prolongé son contrat d'un an avec les Peacocks.

📣 Let's hear it for the assist emperor!



🤩 @paulpogba becomes just the 8th player in @premierleague history to register four assists in one game 🔢 pic.twitter.com/M5PkV3cs5p — FIFA.com (@FIFAcom) August 14, 2021

Si des incidents ont eu lieu autour d'Old Trafford entre fans des deux clubs, dans le Théâtre des Rêves, les choses ont vite tourné au carnage pour Leeds. A la baguette, un certain Paul Pogba, auteur de quatre passes décisives, soit déjà plus en un match que lors de deux dernières saisons précédentes (3 en 2019-2020 et 3 en 2020-2021), tandis qu'à la finition c'est Bruno Fernandes qui signait un triplé, l'international portugais étant dans la foulée du dernier championnat. La Premier League a d'ailleurs souligné cet exploit du joueur de Manchester, lequel est le 10e de la longue histoire du championnat anglais à réaliser un hat-trick lors d'un match de la première journée.