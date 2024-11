Ang ‍: Tottenham enfonce Manchester City dans la crise

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La fête organisée ce samedi à l'Etihad pour célébrer le Ballon d'Or de Rodri a tourné au cauchemar pour Manchester City qui a enchaîné une cinquième défaite consécutive. Cette fois, c'était face aux Spurs.

Tottenham a peut-être mis fin aux espoirs de l'équipe de Pep Guardiola de gagner un nouveau titre de Champion d'Angleterre, puisqu'en s'imposant 4 à 0 à Manchester, l'équipe londonienne permet à Liverpool de prendre huit points d'avance en tête de la Premier League en cas de victoire des Reds dimanche à Southampton. Sous le regard d'un Pep Guardiola médusé, et qui espérait probablement mieux fêter sa prolongation de contrat, Erling Haaland et les siens sont tombés pour la quatrième fois de suite en Premier League, la cinquième toutes compétitions confondues. Les buts des Spurs ont été marqués par Maddison (13e et 20e), Porro (53e) et Johnson (90e+3). A noter que depuis que Rodri est absent sur blessure, Manchester City n'a connu que des défaites.