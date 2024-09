Ang ‍: Terrible dérapage en Premier League

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Au cours de la rencontre de Premier League entre West Ham et Chelsea ce samedi, le milieu de terrain mexicain des Hammers, Edson Alvarez, a menacé de mort Enzo Fernandez, joueur argentin des Blues.

Ce samedi, la Premier League faisait son retour au London Stadium et la cinquième journée s’ouvrait par un derby londonien opposant West Ham à Chelsea. Sur le terrain, les Blues ont été supérieurs et l’ont tranquillement emporté sur le score de 3 buts à 0, avec un doublé de Nicolas Jackson et un but de l’inévitable Cole Palmer, pour remporter un troisième succès en cinq journées de championnat. Sur le terrain en revanche, outre la belle performance de l’équipe des visiteurs, un incident est arrivé puisque Enzo Fernandez, le milieu de Chelsea, et Edson Alvarez, joueur mexicain des Hammers, se sont invectivés et se sont lancés des mots doux en espagnol. Selon le média argentin Diario Olé, Edson Alvarez a eu des propos extrêmement dégradants, allant même jusqu’à menacer de mort son adversaire, toujours dans les bons coups pour provoquer ses adversaires.

Alvarez a menacé de mort Fernandez

👀🇲🇽 ¿QUÉ PASÓ EDSON, ESTABAS NERVIOSO?



El mexicano Edson Álvarez se calentó con Enzo y lo increpó. 🤬



El partido terminó 3-0 en favor del Chelsea 🔵 pic.twitter.com/kkpPwaRrOu — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2024

D’après la source, l’ancien milieu de l’Ajax Amsterdam s’est rapproché d’Enzo Fernandez en plein match pour lui déclarer les mots suivants : «Je t’attends dehors, je vais te tuer, où tu veux». De son côté, le joueur argentin lui a simplement répondu : «Vas-y». Durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’Argentine avait dominé le Mexique en poules et Fernandez, alors joueur de Benfica, avait trouvé le chemin des filets. Sûrement agacé par la mauvaise performance de West Ham, le Mexicain a laissé exprimer sa frustration. Déjà averti en cours de match avant son accrochage avec Fernandez, Alvarez a ensuite été remplacé à la 54ème minute par son entraîneur Julen Lopetegui pour éviter que la rencontre ne dégénère. Simple incident sans lendemain ou enquête à venir ? Pour l’instant, difficile à dire mais c’est un incident dont les Hammers, qui se sont inclinés lors de leurs trois premiers matchs à domicile en Premier League pour la première fois de leur histoire, se seraient bien passés.