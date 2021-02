Ang : Steven Gerrard après Klopp, Liverpool a tout prévu

Dans : Premier League.

Pour anticiper l'éventuel départ de Jürgen Klopp, le propriétaire de Liverpool surveillerait de très près Steven Gerrard.

Suite à la défaite subie à Leicester mi-février, Jürgen Klopp déclarait que le titre de champion était désormais perdu par Liverpool. Après une Ligue des Champions et un titre de champion d'Angleterre, les Reds accusent le coup cette saison. Arrivé en Angleterre en 2015 après sept ans à Dortmund, Jürgen Klopp et son projet arrivent peut-être en fin de cycle. Très apprécié du vestiaire, l'entraîneur allemand est toutefois connu pour demander énormément à ses joueurs d'un point de vue physique, et peut-être que tous les efforts réalisés au cours des derniers mois commencent à peser sur les organismes. Une rumeur circule en Angleterre autour d'un éventuel départ de Klopp pour devenir sélectionneur de l'Allemagne. Si rien n'est concret à l'heure actuelle, les dirigeants de Liverpool travaillent déjà à sa succession, et la cible numéro 1 est bien connue du côté d'Anfield...

En effet, si l'on en croit les informations de l'Express, Fenway Sports Group, le propriétaire du club, est très attentif à l'évolution de Steven Gerrard avec les Rangers. Pour sa troisième saison en Ecosse, la légende des Reds roule sur le championnat puisque son équipe a 15 points d'avance sur le rival éternel du Celtic et sera sacré championne au terme de la saison, chose qui n'est pas arrivée depuis 2011. Véritable icône à Liverpool, Steven Gerrard a disputé 710 matchs sous le maillot rouge, remportant la Ligue des Champions en 2005. S'il venait à s'assoir sur le banc de son club de coeur, souhaitons au célèbre numéro 8 un meilleur résultat qu'à Frank Lampard, récemment licencié par Chelsea.