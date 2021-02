Ang : Klopp l'annonce, Liverpool a perdu son titre

Dans : Premier League.

Après la défaite de Liverpool à Leicester, l'entraîneur des Reds ne fait plus semblant. Pour Jürgen Klopp, le titre de champion d'Angleterre est déjà perdu.

Dans un scénario assez terrible, Liverpool est tombé (3-1) ce samedi au King Power Stadium, les Reds étant en tête au score avant de prendre trois buts en six minutes, la responsabilité d’Allison, le gardien du club de la Mersey, étant engagé sur au moins une des trois réalisations de Leicester. Désormais quatrième de Premier League à dix points de Manchester City, qui compte un match en moins, Liverpool est clairement en danger dans la course à l’Europe. Pour Jürgen Klopp, inutile de faire le malin, la couronne de Roi d’Angleterre gagnée la saison passée est déjà certaine de passer sur une autre tête en 2020-2021. Le coach allemand des Reds ne voit pas comment son équipe pourra revenir sur les formations de tête qui tournent à un rythme d’enfer.

« Si les espoirs de titre sont envolés ? Oui. Je ne pense pas que nous puissions combler l'écart cette année, pour être honnête. Nous devons gagner des matchs de football, et une grande partie de notre match contre Leicester a été très bonne. Mais ce que nous devons essayer d'éviter, ce sont les erreurs. Dans deux situations aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait et c'est ainsi qu'ils ont réussi à marquer deux de leurs buts (...) Nous ne nous battons plus pour le titre, nous ne sommes pas idiots. Nous avons un match difficile mardi en Ligue des champions contre Leipzig et ensuite le derby contre Everton samedi prochain. C'est ce à quoi nous pensons et pas au titre », a reconnu Jürgen Klopp, qui sait mieux que quiconque qu’en Premier League il est interdit d’avoir un passage à vide comme Liverpool l’a actuellement.