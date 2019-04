Ang : Sterling lâche deux propositions pour lutter contre le racisme !

Dans : Premier League, Foot Europeen, Foot Mondial.

En ce début d’année 2019, les incidents racistes ont été nombreux dans les stades en Europe. A Chelsea, à Cagliari ou même à Dijon, des cris de singe ont été entendus ces dernières semaines. Trop c’est trop pour Raheem Sterling, devenu une figure de proue de la lutte contre le racisme après en avoir été victime à plusieurs reprises. Dans un long édito publié dans les colonnes du Times, l’attaquant de Manchester City et de l’Equipe d’Angleterre a exprimé son ressenti. Et à notamment lâché deux propositions pour éradiquer le racisme des stades.

« Il semble fou qu’en 2019 je ressente le besoin d’écrire un éditorial dans un journal pour appeler à des changements radicaux dans le sport que j’aime. Mais je le fais parce que le problème du racisme dans le football est grave, profond et loin d’être réglé. De manière générale, je ne pense pas que partir du terrain soit une bonne solution, mais les joueurs ne devraient pas être punis pour cela. Les punitions doivent être plus sévères et l’argent ne nuit tout simplement pas aux clubs riches et aux associations de football. Je demanderais donc un retrait automatique de neuf points pour les abus racistes. Cela peut paraître dur, mais quel supporter va risquer de se comporter de façon raciste si cela peut reléguer son équipe ou ruiner ses chances de titre ? En plus de cela, le club devrait jouer trois matchs à huis clos. De cette façon, ils perdent des revenus en conséquence directe d'un comportement raciste » a expliqué l’attaquant anglais, qui a au moins le mérite de chercher des solutions. Son attitude mérite assurément d'être saluée...