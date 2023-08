Ang ‍: Pep Guardiola opéré, Manchester le remplace

Dans un communiqué officiel, Manchester City a annoncé que Pep Guardiola avait été contraint de subir une opération au dos. Rien de grave pour le coach espagnol, lequel sera tout de même absent des terrains pendant quelques matchs.

Après avoir remporté un triplé historique la saison passée puis la Super Coupe d'Europe contre le FC Séville, Pep Guardiola a mérité de se reposer et surtout de se soigner, le technicien souffrant du dos depuis pas mal de temps. Si l'Espagnol a eu l'occasion de recharger les batteries cet été, il va être contraint de s'éloigner de son poste d'entraîneur de Manchester City en raison d'une opération du dos. Le club anglais a publié un communiqué pour expliquer que son manager sera absent jusqu'à la trêve internationale, le temps de réaliser sa rééducation sereinement. Durant son absence, c'est son adjoint Juanma Lillo qui prendra la succession et la direction de l'équipe, notamment pour les matchs de Premier League contre Sheffield puis contre Fulham.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.