Ang : Patrick Vieira proche d'un étonnant retour

Libre depuis son éviction de l’OGC Nice en décembre 2020, Patrick Vieira pourrait rebondir en Championship.

Patrick Vieira attend son heure. Après deux ans et demi passées à Nice puis six mois de repos, le champion du monde 98 est prêt à rebondir. La question est de savoir où. Bournemouth est revenu à la charge selon les informations du Mirror. Les Cherries ne sont pas parvenus à remonter en Premier League après leur descente à l’issue de la saison 2019-2020. Bournemouth avait déjà contacté Patrick Vieira en février dernier après le limogeage de Jason Tindall. Le club du sud de l’Angleterre avait finalement décidé de nommer l'ancien manager de Middlesbrough, Jonathan Woodgate, jusqu’à la fin de saison. Son élimination en demi-finales des plays-offs d’accession en Premier League contre Brentford a scellé son destin. Bournemouth est à la recherche d’un nouvel entraîneur et a jeté son dévolu sur le Français.

Wenger le pousse à Bournemouth

Si en février, la priorité du club de deuxième division anglaise était Thierry Henry, Patrick Vieira est cette fois le choix numéro 1. Le Mirror assure qu’il est prêt pour un autre défi mais il voit grand. Il préfère s’installer sur le banc d’une équipe de Premier League. Arsène Wenger pourrait finalement être celui qui le convainc de revoir ses ambitions à la baisse. Selon le média anglais, son ancien entraîneur lui a dit que Bournemouth était le club idéal pour se relancer. L’ancien milieu d’Arsenal a une grosse décision à prendre. Consultant en Angleterre pour ITV pendant l’Euro, Patrick Vieira va vivre des prochaines semaines déterminantes.