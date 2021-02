PL : Vieira vs Henry, ça se bat en D2 anglaise

Dans : Premier League.

Si tout se passe bien, une légende du football français devrait s'asseoir sur le banc de touche de Bournemouth dans les jours à venir. Reste à savoir qui…

Relégué en Championship après une dernière saison compliquée en Premier League, Bournemouth est toujours en lutte pour la montée. Sixième du classement, le club anglais reste en course pour les play-offs d’accession. Par contre, les deux premiers, à savoir Norwich et Brentford, ont déjà plus de dix points d’avance… Un retard à l'allumage qui a coûté sa place à Jason Tindall. À la recherche d’un nouveau coach pour mener à bien son ambition de remontée immédiate, Bournemouth pourrait miser sur un entraîneur français. Ces derniers jours, Thierry Henry faisait office de favori. Sauf qu’il n’est pas le seul candidat au poste.

Outre la présence de John Terry, Patrick Vieira est lui aussi dans les petits papiers du AFCB. Alors que Vieira et Henry ont tout gagné ensemble en tant que joueur, que ce soit en équipe de France ou avec Arsenal, les deux hommes sont désormais rivaux. Et selon les informations du site Donbalon, « la tension monte entre les deux piliers du football français ». Il faut dire que les champions du monde 98 ont envie de réussir leur reconversion, comme ont pu le faire Didier Deschamps ou Zinedine Zidane. Et ce potentiel poste à Bournemouth peut être une belle opportunité, surtout en cas de montée en Premier League la saison prochaine. En tout cas, le duel entre l'ancien coach de Nice et l'ancien entraîneur de Monaco fait parler outre-Manche.