Ang : Mourinho est un gamin, Wenger n'en peut plus

Dans : Premier League.

Durant leur carrière d’entraîneur, Arsène Wenger et José Mourinho ont souvent croisé le fer, et notamment sous les couleurs d’Arsenal et de Chelsea.

Le duel entre le Français et le Portugais a fait les choux gras des médias anglais pendant de nombreuses saisons. Malgré ce duel-là avec l’actuel coach de Tottenham, l’ancien manager d’Arsenal n’a pas trouvé opportun de parler de cette rivalité historique dans son dernier livre. Une anecdote qui a amusé le Special One la semaine passée. « Pourquoi Wenger ne m'a pas mentionné dans son autobiographie ? Parce qu'il ne m'a jamais battu. Vous n'écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi est-ce qu'il devrait parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux, fier, je comprends parfaitement », avait lâché Mourinho. Une attaque frontale que Wenger n’a pas laissé passer.

« Les propos de Mourinho sur son absence dans mon livre ? Cela ne m’agace pas. C’est de la provocation permanente. J’ai l’impression d’être à l’école maternelle avec lui. Mais, ça fait partie du personnage. Et c’est faux, on l’a battu. On a gagné, et il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. Chelsea avait une superbe équipe à cette époque. Et ce n’est pas ‘toi’ qui gagne, tu participes à la victoire. C’est ‘nous’ qui gagnons, c'est avant tout les joueurs. L'entraîneur est là pour tirer le maximum d’une équipe », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Wenger, qui a battu deux fois l’équipe de Mourinho en 19 matchs, contre 10 succès pour le Portugais.