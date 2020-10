Ang : Mourinho a encore frappé, Wenger se prend un tacle gratuit

Dans : Premier League.

Grand rivaux pendant de nombreuses années en Premier League, José Mourinho et Arsène Wenger ne sont toujours pas devenus amis. La preuve avec la nouvelle pique envoyée par le Portugais ce vendredi en conférence de presse.

José Mourinho ne s’arrêtera jamais… Habitué à tacler ses homologues, le manager de Tottenham a récidivé ce vendredi, à deux jours de la réception de West Ham en Premier League. Cette fois, aucun de ses adversaires ou concurrents n’a été ciblé. Non, sa victime du jour n’est autre qu’Arsène Wenger ! Rappelons que les deux hommes ont entretenu une grande rivalité, et même une véritable hostilité pendant leurs saisons communes dans le championnat anglais. Des années durant lesquelles l’ancien coach d’Arsenal a connu pas mal de défaites face aux équipes du « Special One ».

Du coup, lorsqu’un journaliste lui a signalé qu’il n’était pas cité une seule fois dans l’autobiographie du Français, Mourinho n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un tacle totalement gratuit. « Pourquoi Wenger ne m'a pas mentionné dans son autobiographie ? Parce qu'il ne m'a jamais battu, a lâché le coach des Spurs avec un grand sourire. Vous n'écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi est-ce qu'il devrait parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux, fier, je comprends parfaitement. » En réalité, l’Alsacien a quand même battu son rival à deux reprises en 19 confrontations. Un maigre bilan.