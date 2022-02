Ang : « Miaou », un joueur de Newcastle a mis Zouma à bout

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Déjà chambré par le public du match West Ham-Newcastle, Kurt Zouma doit composer avec des adversaires qui veulent le faire craquer.

Kurt Zouma va devoir composer avec une ambiance très spéciale autour de lui jusqu’à la fin de la saison en Premier League. Pris par la patrouille suite à cette fameuse vidéo où on le voit frapper son chat, le défenseur français de West Ham était déjà bien dans le collimateur des fans anglais, lesquels ont rapidement décidé de malmener Zouma. Ce samedi, à l’occasion du match entre le club londonien et Newcastle, l’ancien Stéphanois a eu droit à un nouveau chant et l’apparition de chats gonflables brandis dans les tribunes de l’Olympic Stadium. Mais comme si cela ne suffisait pas, il est également la cible d’adversaires chambreurs décidés à le faire craquer et le pousser à la faute. Selon plusieurs sources anglaises, à la mi-temps du match, Graig Dawson, défenseur central et auteur du but de West Ham, est allé voir l’arbitre afin de se plaindre de l’attitude d’un joueur des Magpies.

Miaou, trop c'est trop pour West Ham

Graig Dawson made a complaint to the referee at half time about Chris Wood who kept on shouting "Meow!" at Kurt Zouma. pic.twitter.com/UjZ3zFzzvb — Lemison Kampira (@Lemie_Kampira) February 19, 2022

Ce joueur, il s’agit de Chris Wood, l’attaquant international néo-zélandais recruté par Newcastle lors du dernier mercato hivernal en provenance de Burnley moyennant 30 millions d’euros. Et comment Wood a-t-il chambré Kurt Zouma ? En venant lui glisser des « miaou » à chaque fois qu’il se rapprochait du défenseur français. Pour Dawson, trop c’est trop, et l’arbitre devait être informé de l’attitude de l’attaquant des Magpies. L’histoire ne dit pas si l’officiel a demandé à ce dernier de stopper immédiatement ce « miaou » destiné à pourrir la vie de l’international tricolore. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché Zouma de réussir un excellent match avec West Ham.