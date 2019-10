Ang : Man Utd refuse un rachat à 3,5 milliards d'euros !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Si les clubs français trouvent des acheteurs étrangers, le dernier en date étant l’OGC Nice repris par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, on est toutefois loin des sommes colossales dépensées pour reprendre des formations anglaises. Et selon le Mirror, c’est bel et bien la transaction du siècle qui se prépare du côté de Manchester United. En effet, la famille Glazer, propriétaire des Red Devils, aurait reçu une offre émise par le Prince Mohammed Bin Salman, lequel aurait proposé 3,5 milliards d’euros pour racheter le club anglais. Cette colossale proposition aurait été rejetée par les dirigeants américains de Manchester United, mais ces derniers savent que du côté de l’Arabie Saoudite le prince ne renoncera pas pour si peu.

Le tabloïd affirme ainsi ce dimanche que Mohammed bin Salman pourrait revenir à la charge avec cette fois le curseur monté à 4,6 milliards d’euros. Car selon les analystes financiers consultés par le Mirror, c’est seulement autour de ce prix que les Glazer sont susceptibles de laisser les clés de Manchester United au prince saoudien. Si ce deal se faisait, ce serait alors la plus grosse opération de rachat, et de loin, pour un club de football, mais également pour tous les sports confondus.