Ang : Mais à quoi joue Arteta ? Pépé commence à perdre patience

Peu utilisé par Mikel Arteta, Nicolas Pépé ne cache pas son mécontentement. L’ailier d’Arsenal pense mériter un temps de jeu supérieur et ne comprend pas la gestion de son manager.

Recruté pour 80 millions d’euros à l’été 2019, Nicolas Pépé ne répond toujours pas aux attentes d’Arsenal. Les observateurs se sont montrés plutôt cléments pendant sa première saison, celle de l’adaptation à sa nouvelle équipe et à la Premier League, un championnat réputé difficile pour les nouveaux venus. Mais depuis le début de l’exercice, et l’arrivée du solide concurrent Willian, on constate que l’ancien Lillois a totalement perdu les faveurs du manager Mikel Arteta. La preuve, l’international ivoirien n’a débuté qu’un seul match de Premier League. Une situation que le principal intéressé ne comprend pas.

« Mon but est de jouer plus, d'avoir un peu plus de temps de jeu. Il (Arteta) veut que je sois concentré à 100 % pendant les 90 minutes du match. Ensuite, je vois pendant l'entraînement que je serai remplaçant le week-end suivant, s’est étonné l’ailier des Gunners au micro de Canal+. Mais l'entraîneur me parle, il a aussi des assistants qui sont là pour ça. Mais c'est frustrant pour n'importe quel joueur d'être sur le banc. Un rôle de super-sub ? L'entraîneur fait ses choix. C'est à moi de lui montrer que je n'ai pas ce rôle. » Pépé a bien réalisé quelques coups d’éclat par moments, mais son manque de régularité lui coûte cher.