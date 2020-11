ASSE : Saliba à Sainté, Arsenal prêt à discuter

Dans : ASSE.

Transféré à Arsenal il y a un an, William Saliba avait été prêté une saison à l'AS Saint-Etienne. Et les Gunners sont prêts à discuter d'un nouveau prêt au mercato d'hiver.

Dans les ultimes jours du dernier mercato estival, l’AS Saint-Etienne avait tout tenté afin de faire revenir William Saliba sous forme de prêt d’Arsenal, mais finalement l’affaire ne s’était pas faite. Mais la situation du défenseur central de 19 ans, transféré de l’ASSE chez les Gunners un an avant, ne s’est pas amélioré du côté de Londres, au point même que Mikel Arteta n’a pas inscrit le joueur français sur la liste pour l’Europa League. De quoi relancer les espoirs des dirigeants stéphanois, lesquels pensent pouvoir trouver un accord avec Arsenal pour faire revenir William Saliba, encore une fois sous forme de prêt. Présent ce mercredi en conférence de presse, à la veille du match de C3 contre Molde, l’entraîneur du club anglais a été interrogé sur la situation de son défenseur.

Et Mikel Arteta n’a pas masqué que les choses pourraient évoluer pour William Saliba lors du mercato hivernal. « J’en ai un peu assez de cette situation, car comme vous le savez nous avons essayé de trouver un moyen de lui donner un peu de football durant le mercato (…) Je ne sais pas si nous allons le prêter. Nous avons essayé dans les derniers jours du mercato de trouver le bon club et nous l’avons eu. Mais en fin de compte cela n’a pas marché et nous avons bientôt revoir cette situation de William Saliba dans les prochaines semaines, nous asseoir avec lui et décider ce qui sera le mieux à faire. Cela dépendra de lui et de la situation d'autres joueurs également », a précisé l’entraîneur d’Arsenal. Du côté de l’AS Saint-Etienne, on peut se remettre à espérer.