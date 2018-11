Ang : Lucas retrouve Emery avec une question spéciale PSG

Dans : Premier League, Foot Europeen, PSG.

Toujours aussi percutant, Lucas représentera une grande menace pour Arsenal dimanche lors du choc de la 14e journée de Premier League.

Au-delà de la rivalité londonienne, l’ailier de Tottenham aura une source de motivation personnelle contre la formation d’Unai Emery. Son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain qui l’avait écarté avant son départ en janvier dernier. Certes, le Brésilien n’est pas du genre rancunier, mais il ne cache pas qu’il avait très mal vécu sa fin de parcours dans la capitale française.

« J'ai oublié mes cinq ou six derniers mois au PSG. Je préfère penser à mes quatre années passées là-bas, j'étais heureux et j'ai gagné beaucoup de trophées. La dernière saison m'a permis d'apprendre et de progresser. Maintenant, je pense que je suis plus fort et plus expérimenté », a confié Lucas, qui assure que le technicien espagnol ne lui a jamais donné d’explications.

Lucas est passé à autre chose

« Non. Je dois respecter les décisions du coach. Je sais que c'est difficile pour lui parce qu'il doit choisir 11 titulaires, a reconnu l’ex-joueur de São Paulo. Je n'aime pas regarder vers le passé. J'aime aller de l'avant, penser à ce que je peux faire et à ce que je peux gagner. Je n'ai rien contre Unai, je le respecte, c'est un très bon entraîneur. » Mais ce week-end, Lucas ne se gênera pour faire du mal à Emery et à ses Gunners.