Ang : Les vacances font mal, la reprise menacée en Premier League

Dans : Premier League.

A deux semaines de la reprise de la Premier League, les cas de Covid-19 se multiplient au sein des clubs anglais. De quoi créer une inquiétude avant le début de la prochaine saison.

La Ligue 1 vient à peine de rouvrir ses portes et la crise sanitaire perturbe déjà le calendrier. Car à l’image de l’Olympique de Marseille, dont le match d’ouverture face à l’AS Saint-Etienne a été reporté, plusieurs pensionnaires de l’élite française sont confrontés à des cas de contamination. Certains pourraient penser que les acteurs de L1 ne respectent pas suffisamment les mesures sanitaires. Mais que ces détracteurs se rassurent, ce n’est pas beaucoup mieux ailleurs. En Angleterre par exemple, on se souvient que beaucoup de joueurs ont eu du mal avec le confinement.

Quelques mois plus tard, The Sun constate que la reprise de la Premier League prévue le 12 septembre pourrait bien être menacée. En effet, depuis la fin de la précédente saison, 12 clubs ont annoncé des contaminations, pour un total de 14 nouveaux cas officiels. Preuve que les départs en vacances font des dégâts chez les joueurs en Angleterre, où l’on s’attend à des chiffres malheureusement à la hausse au fil des retours dans les prochains jours. Pour rappel, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps vient de communiquer une liste sans Paul Pogba ni Tanguy Ndombele, les milieux de Manchester United et de Tottenham ayant été testés positifs.