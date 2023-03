Ang : La déchéance continue pour Edouard Mendy

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Gardien de Chelsea depuis l'été 2020, Édouard Mendy est désormais remplaçant de Kepa depuis l'arrivée de Graham Potter. Le Sénégalais qui n'est plus indispensable, est poussé vers la sortie par son club.

Il a été considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde lors de la victoire en Ligue des Champions des Blues en 2021 ou lors du succès du Sénégal durant la CAN 2022. Désormais et suite à une blessure, Édouard Mendy est la doublure de Kepa Arrizabalaga, son ancienne doublure. Les rôles se sont inversés à Londres et c'est l'ancien joueur du Stade Rennais qui en fait les frais. Alors que Chelsea entame une nouvelle ère avec le rachat du club par Todd Boehly, Mendy ne semble plus être désiré par la direction ou par Graham Potter qui a placé sa confiance en Kepa. Titulaire à seulement 11 reprises cette saison, le portier de 31 ans n'entre pas dans les plans du nouveau Chelsea.

Chelsea a prévenu Mendy, il doit partir

Selon les informations du journal The Mirror, Édouard Mendy a été invité à quitter le club l'été prochain. Chelsea veut se séparer de Mendy qui a été prévenu que la fin est proche. Chelsea ne compte plus sur le natif de Montivilliers qui aura l'opportunité de quitter l'équipe londonienne durant le prochain mercato. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Chelsea, Édouard Mendy ne sera pas bloqué par les Blues. Évalué à 18 millions sur le site Transfermarkt, l'international sénégalais (28 sélections) garde tout de même une belle cote sur le marché des transferts, notamment grâce à ses nombreux exploits en Ligue des Champions sous Thomas Tuchel. Édouard Mendy va jouer ses derniers matchs à Stamford Bridge cette saison et rejoindra une autre écurie. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination de l'ancien joueur du Stade de Reims, que l'on annonçait parmi les meilleurs gardiens du monde il y a seulement quelques années, et qui a disparu de la circulation à Chelsea.