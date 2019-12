Ang : Jurgen Klopp et les Invincibles 2

Dans : Premier League.

Large vainqueur sur la pelouse de Leicester City (0-4) jeudi, Liverpool poursuit son incroyable série. Mais de là à battre le record d’Arsenal, Jürgen Klopp n’ose pas s’avancer.

Personne ne peut suivre le rythme en Angleterre. Alors que le choc devait servir de test, Liverpool a donné une véritable leçon à son dauphin Leicester City, désormais relégué à 13 points avec un match en plus. Autant dire que les Reds n’ont plus d’adversaire en Premier League. En réalité, les Reds n’ont plus qu’à courir après les records, eux qui restent invaincus depuis 34 matchs de championnat. De quoi envisager d’effacer la performance des Invincibles d’Arsenal (49 matchs) ? Jürgen Klopp préfère rester prudent.

Klopp calme le jeu

« Oui, c'est énorme. Je suis déjà dans le métier depuis un moment, si vous demandez si c'est possible, je ne sais pas, a répondu le manager des Reds. Je crois qu'à Dortmund, on a fait 28 matchs sans défaite, je ne sais pas exactement. C'est déjà absolument exceptionnel. Dans cette situation, un collègue à vous m'a demandé ce que je ressens quand les garçons entrent sur le terrain et que je vois ce genre de fanfaronnade et des choses comme ça. Malheureusement, je ne peux rien voir de tel car je suis complètement préoccupé par toutes les choses du jeu. Je suis très optimiste, mais pas avant un match de football. Je sais que nous pouvons gagner, mais je n'ai jamais pensé de ma vie que nous allions probablement gagner, alors ça rend la vie très inconfortable parfois. » Pas d’enflammade, Klopp prend les matchs les uns après les autres…