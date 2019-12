Ang : Thierry Henry croit revoir les Invincibles d’Arsenal

Dans : Premier League.

En démonstration sur le terrain de Leicester City (0-4) jeudi, Liverpool s’envole encore un peu plus vers le titre en Premier League. Et peut même reproduire l’incroyable performance des Gunners de Thierry Henry.

Qui pourra arrêter la machine de Jürgen Klopp ? Pour le moment, ça ne sera pas Leicester City. Dans le choc tant attendu de Premier League, le leader Liverpool n’a fait qu’une bouchée de son dauphin, désormais relégué à 13 points avec un match en plus. Cela fait donc 17 victoires et un petit match nul en 18 journées pour les Reds ! A ce rythme, on voit mal comment le titre pourrait leur échapper. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions finira en tête, affirme même Thierry Henry qui, juste avant le coup d’envoi jeudi soir, évoquait la possibilité pour Liverpool d’imiter les Invincibles d’Arsenal en 2003-2004.

« S'ils viennent ici et gagnent, et qu'ils le font avec la manière, il ne sera plus question de savoir s'ils vont gagner la Premier League mais quand. Je pense qu'ils vont la gagner. Et je vais pousser plus loin, non pas parce que nous l'avons fait avec Arsenal mais parce que c'est une vraie interrogation pour moi, vont-ils rester invaincus ? Je pense que cette équipe peut rester invaincue, et ce sera un grand défi de les battre en premier, parce que je pense qu'ils vont gagner le championnat haut la main », a prédit le consultant français d’Amazon Prime, beaucoup plus emballé par les Reds que par son équipe de coeur en Angleterre…