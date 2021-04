Ang : José Mourinho viré par Tottenham !

Dans : Premier League.

Lassé des résultats de Tottenham, Daniel Levy a décidé de licencier immédiatement José Mourinho, lequel avait remplacé Mauricio Pochettino il y a un peu plus d'un an.

Le football vit décidément des heures assez incroyables puisqu’au moment où l’avenir de la Ligue des champions et des championnats nationaux est rendu incertain par la création d’une SuperLigue, le propriétaire de Tottenham a lui mis à la porte José Mourinho. Le Special One, qui avait remplacé Mauricio Pochettino le 20 novembre 2019 sur le banc des Spurs paie des résultats médiocres, Tottenham étant actuellement 7e de Premier League, même si la création de la SuperLigue, à laquelle le club londonien participera, évitera un souci financier aux Spurs. Coupé d'une partie de son vestiaire, José Mourinho commence à enchaîne les courtes expériences, preuve que sa vista n'est plus aussi forte. Ce sont Chris Powell et Ryan Mason, ancien milieu de terrain de Tottenham, qui vont assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison, et notamment lors de la finale de la League Cup le week-end prochain contre Manchester City.