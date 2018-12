Ang : José Mourinho rigole presque 24h après avoir été viré

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Au lendemain de son limogeage par Manchester United, José Mourinho a été retrouvé à Londres par une équipe de Sky Sports. L'expérimenté journaliste de la chaîne anglaise a tenté de faire réagir le Special One à cette décision brutale des dirigeants mancuniens. Mais en vain, puisque le coach portugais des Red Devils a plusieurs fois tapé en touche, semblant presque être amusé de cet entretien réalisé alors qu'il se promenait dans les rues de la capitale anglaise.

« Vous pouvez venir faire un tour à pied avec moi si vous le souhaitez. Si je veux dire quelque chose au sujet des 24h dernières heures ? Non, vous me connaissez. Je n’ai rien à dire et vous le savez, car vous me connaissez bien. Si vous voulez marcher avec moi, allons à Battersea Park », a lancé, sourire en coin, José Mourinho, suivi non seulement par la caméra de Sky Sports, mais également par quelques photographes des tabloïds anglais pour lesquels il a toujours été un bon client.